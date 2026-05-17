Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 17 мая 2026Мир

В постсоветской стране призвали не вступать в переговоры с Россией

Цахкна: Европе не следует вступать в переговоры с Россией
Вячеслав Агапов

Фото: Omar Havana / Reuters

Европе не следует вступать в переговоры с Россией. С таким призывом выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, его цитирует Bloomberg.

Дипломат из постсоветской страны заявил, что Европа не должна вступать в прямые переговоры с Россией, пока Украина не добилась успеха на фронте. Говорить с Москвой еще не время — вместо этого необходимо усилить давление на нее путем ужесточения санкций.

«Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас время оказать давление на Россию. <…> Тон изменился. Все понимают, что сейчас самое подходящее время, чтобы оказать давление на Россию», — пояснил Цахкна.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком от Европы для диалога с Москвой может стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер. По словам главы государства, на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России. В ответ канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы «сами решат, кто будет говорить от их имени».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В постсоветской стране призвали не вступать в переговоры с Россией

    Назван точный счет матча ЦСКА — «Локомотив»

    Россиян предупредили о мошенничестве с отключением воды

    Россиян предупредили о главной угрозе самогона

    В Роспотребнадзоре оценили риск распространения Эболы в России

    Найден способ обойти блокировку Ормузского пролива

    В Финляндии призвали сбивать украинские дроны над странами Прибалтики

    На «Игора Драйв» прошел I этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

    Российские ученые создали генетический алгоритм для лечения гипертонии

    Россиянам снова не дадут привезти Кубок Стэнли на родину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok