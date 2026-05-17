В постсоветской стране призвали не вступать в переговоры с Россией

Цахкна: Европе не следует вступать в переговоры с Россией

Европе не следует вступать в переговоры с Россией. С таким призывом выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, его цитирует Bloomberg.

Дипломат из постсоветской страны заявил, что Европа не должна вступать в прямые переговоры с Россией, пока Украина не добилась успеха на фронте. Говорить с Москвой еще не время — вместо этого необходимо усилить давление на нее путем ужесточения санкций.

«Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас время оказать давление на Россию. <…> Тон изменился. Все понимают, что сейчас самое подходящее время, чтобы оказать давление на Россию», — пояснил Цахкна.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком от Европы для диалога с Москвой может стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер. По словам главы государства, на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России. В ответ канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы «сами решат, кто будет говорить от их имени».