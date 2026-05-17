Тысячи компаний закрылись в Чехии после сокращения потока туристов из России

В Чехии закрылись почти 18 тысяч компаний из-за оттока российских туристов

В Карловарском крае Чехии за последние шесть лет закрылись почти 18 тысяч компаний на фоне резкого сокращения числа российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о регионе с известным курортом Карловы Вары, куда россияне традиционно приезжали на лечение и отдых. Из-за падения турпотока начали закрываться гостиницы, санатории, рестораны, магазины и другие предприятия, связанные с туристической сферой.

По данным агентства, если в 2019 году курорты Карловарского края посетили более 83 тысяч россиян, то в 2025 году их число сократилось до 6355 человек. Таким образом, поток туристов из России снизился почти на 93 процента.

Наиболее тяжелым для бизнеса стал 2023 год. Тогда в регионе прекратили работу 8853 компании. Помимо оттока российских туристов, на экономическую ситуацию также повлияли последствия пандемии коронавируса.

