Июльский зной обрушится на Москву раньше времени

13:06, 17 мая 2026Экономика

Синоптик Шувалов: Июльский зной обрушится на Москву с 18 мая
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

С понедельника, 18 мая, на Москву обрушится июльский зной. О наступлении летней жары раньше времени предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова передает RT.

«Июльская жара и зной. Вплоть до пятницы [22 мая прогнозируется] плюс 30 градусов Цельсия. И только в выходные, может быть, плюс 25 градусов», — рассказал метеоролог.

При этом, по словам Шувалова, на Москву за эту неделю не выльется ни капли дождя. Синоптик добавил, что рабочие дни будут благоприятными для пляжного отдыха.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что аномальная жара продлится в столице как минимум до пятницы, 22 мая. По ночам столбики термометров не опустятся ниже отметки в плюс 15 градусов, а днем будут подниматься до плюс 31 градуса. Однако синоптик не исключает, что местами в Москве пройдут грозы.

