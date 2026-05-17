Путин оценил испытание «Сармата»

Путин назвал испытание «Сармата» «большим событием в жизни страны»

Президент России Владимир Путин оценил испытание стратегического ракетного комплекса «Сармат» и назвал его «большим событием». Как уточняет РИА Новости, главе государства доложили о том, что запуск прошел успешно.

«Это большое событие в жизни страны», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что суммарная мощность боезаряда более чем в четыре раза превышает аналогичный показатель лучшего западного аналога «Сармата». При этом российская разработка преодолевает не только существующие, но и перспективные системы противоракетной обороны.

«В конце текущего года "Сармат" действительно будет поставлен на боевое дежурство», — заключил Путин.

Ранее в США признали превосходство «Сармата». В публикации Military Watch Magazine отмечается, что разработка вызывает серьезное беспокойство у ряда стран Запада, поскольку они пока уступают России и Китаю в практическом внедрении подобных технологий.