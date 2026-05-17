Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 17 мая 2026Россия

Путин оценил испытание «Сармата»

Путин назвал испытание «Сармата» «большим событием в жизни страны»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил испытание стратегического ракетного комплекса «Сармат» и назвал его «большим событием». Как уточняет РИА Новости, главе государства доложили о том, что запуск прошел успешно.

«Это большое событие в жизни страны», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что суммарная мощность боезаряда более чем в четыре раза превышает аналогичный показатель лучшего западного аналога «Сармата». При этом российская разработка преодолевает не только существующие, но и перспективные системы противоракетной обороны.

«В конце текущего года "Сармат" действительно будет поставлен на боевое дежурство», — заключил Путин.

Ранее в США признали превосходство «Сармата». В публикации Military Watch Magazine отмечается, что разработка вызывает серьезное беспокойство у ряда стран Запада, поскольку они пока уступают России и Китаю в практическом внедрении подобных технологий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная точка запуска атаковавших Подмосковье дронов ВСУ

    США выдвинули Ирану требования для возобновления переговоров

    Агент Захаряна рассказал о будущем футболиста

    Песков заявил о сдвиге в отношении Европы к России

    В России высказались о ядерном сдерживании

    Родственники лишили участника СВО квартиры в Москве

    Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта Харьковщины

    В Кремле оценили шансы Каллас участвовать в переговорах с Россией

    Дикий лось устроил переполох на улицах российского города

    Путин оценил испытание «Сармата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok