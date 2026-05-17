14:27, 17 мая 2026

Агент Захаряна рассказал о будущем футболиста

Владислав Уткин
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дмитрий Голубин, агент российского футболиста Арсена Захаряна, рассказал о его будущем. Его слова приводит Sport24.

«Какой футболист будет доволен, если он не играет? Будем обсуждать сложившуюся ситуацию. Для начала нужно понять позицию "Реал Сосьедада". Там дают неоднозначные ответы и ссылаются на конец сезона. Не хотят даже разговаривать на эту тему», — сказал Голубин.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей, в которых забил один гол и получил две желтые карточки. 22-летний футболист не появлялся на поле с 20 марта.

Ранее российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов во второй раз стал чемпионом Франции. В текущем сезоне он провел за парижан 25 матчей, в которых пропустил 25 мячей. В двенадцати играх Сафонов не пропустил ни одного гола.

