Бывший СССР
15:04, 17 мая 2026

Жителей Приднестровья призвали не спешить с получением российского гражданства

Мунтяну призвал приднестровцев быть осторожнее с получением российских паспортов
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну призвал жителей Приднестровья быть осторожнее и не спешить с получением российских паспортов. Мнение главы кабмина передает портал Newsmaker.

«[Приднестровцам следует] быть осторожными и помнить, что гражданство предполагает не только преимущества, но и обязанности. Гражданство — это не только свобода передвижения, но и четкие обязательства», — сказал Мунтяну, напомнив о различных налогах и других обязательных выплатах.

Премьер-министр также назвал главный российский документ «паспортом страны-агрессора, которую не принимают за столом цивилизованного мира». Решение Кремля упростить его получение жителями Приднестровья Мунтяну объяснил попыткой «привлечь на фронт как можно больше солдат, учитывая, что в последнее время темпы набора снизились».

Ранее президент Молдавии Майя Санду также раскритиковала российского лидера Владимира Путина за указ, облегчающий жителям Приднестровья получение гражданства страны. Она добавила, что с начала конфликта на Украине большинство жителей непризнанной республики приняли молдавское гражданство.

