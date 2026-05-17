Санду раскритиковала указ Путина о жителях Приднестровья

Санду раскритиковала Путина за указ о жителях Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду раскритиковала российского лидера Владимира Путина за указ, облегчающий жителям Приднестровья получение гражданства страны. Как уточняет Politico, она предположила, что Москве, вероятно, «нужно больше людей для отправки на войну в Украину».

«С начала конфликта на Украине большинство жителей Приднестровья приняли молдавское гражданство, потому что чувствовали себя в большей безопасности, будучи подданными Молдовы, а не России», — сказала Санду.

Отвечая на вопрос о том, может ли Путин попытаться заблокировать вступление Молдовы в Евросоюз из-за Приднестровья, Санду ответила, что такие решения может принимать только ЕС, а Россия «к этому не имеет никакого отношения».

Ранее Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Они смогут подать заявление в упрощенном порядке.