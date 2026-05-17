Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:14, 17 мая 2026Бывший СССР

Санду раскритиковала указ Путина о жителях Приднестровья

Санду раскритиковала Путина за указ о жителях Приднестровья
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду раскритиковала российского лидера Владимира Путина за указ, облегчающий жителям Приднестровья получение гражданства страны. Как уточняет Politico, она предположила, что Москве, вероятно, «нужно больше людей для отправки на войну в Украину».

«С начала конфликта на Украине большинство жителей Приднестровья приняли молдавское гражданство, потому что чувствовали себя в большей безопасности, будучи подданными Молдовы, а не России», — сказала Санду.

Отвечая на вопрос о том, может ли Путин попытаться заблокировать вступление Молдовы в Евросоюз из-за Приднестровья, Санду ответила, что такие решения может принимать только ЕС, а Россия «к этому не имеет никакого отношения».

Ранее Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Они смогут подать заявление в упрощенном порядке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная точка запуска атаковавших Подмосковье дронов ВСУ

    США выдвинули Ирану требования для возобновления переговоров

    Агент Захаряна рассказал о будущем футболиста

    Песков заявил о сдвиге в отношении Европы к России

    В России высказались о ядерном сдерживании

    Родственники лишили участника СВО квартиры в Москве

    Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта Харьковщины

    В Кремле оценили шансы Каллас участвовать в переговорах с Россией

    Дикий лось устроил переполох на улицах российского города

    Путин оценил испытание «Сармата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok