13:59, 17 мая 2026Россия

Россиянка выпила молочный коктейль и чуть не напоролась на крючок

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: VHarasymiv / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Магаданской области выпила молочный коктейль и чуть не напоролась на рыболовный крючок. Россиянка нашла его на дне упаковки с напитком, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в поселке Палатка. Женщина купила молочный коктейль «Большая кружка» со вкусом пломбира в небольшом продовольственном магазине на Почтовой улице. Россиянка не допила половины и заметила подозрительный предмет внутри — на дне коробки оказался рыболовный крючок.

«У меня есть претензии к заводу. Хотелось бы получить объяснение: как на молочном заводе в продукции для детского питания появился этот предмет? Причем у крючка не было петли — видно, что ее убрали. У меня возникло подозрение, что это какая-то диверсия», — поделилась пострадавшая и отметила, что ее здоровью ничто не угрожает.

Покупательница не смогла написать заявление в Роспотребнадзор и обратилась в магазин. Сотрудники ответили, что ничем помочь не могут. Примечательно, что в том же здании находятся рыболовные магазины «На рыбалку» и «Золотая рыбка».

Ранее россиянин купил в «Магните» конфеты с личинками внутри. Предположительно, это могли быть зародыши пищевой моли. При этом со сроками годности у кондитерского изделия все было в порядке.

