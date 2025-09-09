В России мужчина купил в «Магните» конфеты с личинками и показал их на видео

Россиянин показал на видео купленные в «Магните» конфеты с личинками. Снятый им ролик опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

На кадрах видно личинку белого цвета, выползающую из конфеты. Из пакета две конфеты лишены обертки. Снял их автор ролика или в таком виде товар был продан, не уточняется.

Срок годности конфет не истек. Канал предположил, что речь может идти о личинках пищевой моли. Также приводится ответ пресс-службы холдинга «Объединенные кондитеры», в состав которого входит компания — производитель конфет. Там заявили, что личинки могут завестись при несоблюдении товарного соседства, после того как покупатели приносят конфеты домой и хранят их вместе с другими продуктами.

Россияне постоянно находят насекомых и их личинки в продуктах питания. Так, в аналогичной ситуации оказалась жительница Оренбурга. Она нашла гусеницу в бургере сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка». Россиянка сообщила, что после этого у нее пропал аппетит, из-за чего ей пришлось выбросить весь заказ. На просьбу вернуть деньги сотрудники сети предложили женщине переделать только тот бургер, в котором была найдена гусеница.