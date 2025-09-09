Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:20, 9 сентября 2025Россия

Россиянка нашла гусеницу в бургере из «Вкусно и точка» и рассказала о реакции компании

Жительница Оренбурга нашла гусеницу в бургере из «Вкусно и точка»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Жительница Оренбурга нашла гусеницу в бургере, купленном в одном из заведений сети фаст-фуда «Вкусно и точка». Об этом она рассказала Telegram-каналу Оренбург «Инцидент».

Россиянка пояснила, что увиденное настолько отбило у нее желание принимать пищу, что семья выбросила весь заказ, состоявший из нескольких позиций.

На просьбу вернуть деньги сотрудники сети предложили женщине переделать только тот бургер, в котором была найдена гусеница. «Так что будьте бдительны», — предупредила она.

Ранее жительница Подмосковья сняла на видео облепленную мошками выпечку в «Пятерочке». Она продемонстрировала прилавок с готовой продукцией, на которой сидят насекомые.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор привел ответ Белоусова на вопрос о залетающих вглубь России дронах

    Бастрыкин заинтересовался устроившими охоту на бездомных школьниками

    Мужчины и женщины обсудили несбыточные сексуальные фантазии

    Нападение на украинскую беженку вызвало гнев сторонников Трампа

    В Венгрии ответили Залужному на высказывания о Нетребко

    Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР

    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Красноармейска

    В Венгрии предупредили французов об опасных силах

    Очнувшаяся после операции Симоньян поблагодарила всех переживавших за нее

    Россиянка нашла гусеницу в бургере из «Вкусно и точка» и рассказала о реакции компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости