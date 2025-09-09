Россиянка нашла гусеницу в бургере из «Вкусно и точка» и рассказала о реакции компании

Жительница Оренбурга нашла гусеницу в бургере, купленном в одном из заведений сети фаст-фуда «Вкусно и точка». Об этом она рассказала Telegram-каналу Оренбург «Инцидент».

Россиянка пояснила, что увиденное настолько отбило у нее желание принимать пищу, что семья выбросила весь заказ, состоявший из нескольких позиций.

На просьбу вернуть деньги сотрудники сети предложили женщине переделать только тот бургер, в котором была найдена гусеница. «Так что будьте бдительны», — предупредила она.

