17:54, 8 сентября 2025

Жительница Подмосковья сняла на видео облепленную мошками выпечку в «Пятерочке»

Никита Абрамов
Жительница Московской области сняла на видео выпечку с мошками, которая продается в местном супермаркете «Пятерочка». Ролик опубликовал Telegram-канал «Shot проверка».

Инцидент произошел в подмосковном Пушкино. На снятых кадрах видны несколько экземпляров еды, облепленной насекомыми.

Девушка рассказала, что персонал счел происходящее нормальным. При этом продукцию убирать с полок сотрудники магазина не стали. Закрывать витрины они также отказались.

Ранее стало известно, что жительница Москвы заказала печенье в доставке сети продуктовых магазинов «ВкусВилл», однако оно оказалось с волосами. Женщина рассказала, что ранее неоднократно заказывала доставку в магазине, но с подобным встретилась впервые.

