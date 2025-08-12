Россия
18:24, 12 августа 2025Россия

Жительница Москвы купила во «ВкусВилле» печенье с волосами

В Москве местная жительница купила во «ВкусВилле» печенье с волосами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жительница Москвы заказала печенье в доставке сети продуктовых магазинов «ВкусВилл», однако оно оказалось с волосами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Москвичка оформила заказ 12 августа. После вскрытия упаковки обнаружилось, что внутри печенья находятся волосы. Женщина рассказала, что ранее неоднократно заказывала доставку в магазине, однако с подобным встретилась впервые.

В поддержке перед ней извинились и вернули деньги за испорченные товар. Там также пообещали передать информацию о печенье технологам на производстве.

Ранее жительница столицы обвинила сеть «ВкусВилл» в продаже зараженной рыбы. Россиянка показала фотографии с вкраплениями белого цвета в рыбном филе. Женщина утверждает, что это личинки паразитов, и отмечает, что едва не накормила зараженным филе годовалого ребенка.

