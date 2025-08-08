Москвичка обвинила «ВкусВилл» в продаже зараженной паразитами рыбы

Жительница Москвы обвинила «ВкусВилл» в продаже зараженной рыбы

Жительница Москвы обвинила сеть продуктовых магазинов «ВкусВилл» в продаже зараженной рыбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянка показала фотографии с вкраплениями белого цвета в рыбном филе. Женщина утверждает, что это — личинки паразитов и сообщает, что едва не накормила зараженным филе годовалого ребенка.

После жалобы магазин вернул москвичке полную стоимость покупки. В самом «ВкусВилле» заявили, что слова россиянки о зараженной рыбе не соответствуют действительности. Белые образования на филе там назвали не личинками, а белком, свернувшимся при термической обработке.

Ранее другая жительница Москвы показала привезенные ей яйца с плесенью. На сделанной женщиной записи видно упаковку с десятком яиц, два из которых разбиты. Под скорлупой плавает мутная субстанция с «островком» плесени. Еду горожанка заказывала в магазине Metro.