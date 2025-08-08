Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:41, 8 августа 2025Россия

Москвичка обвинила «ВкусВилл» в продаже зараженной паразитами рыбы

Жительница Москвы обвинила «ВкусВилл» в продаже зараженной рыбы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Жительница Москвы обвинила сеть продуктовых магазинов «ВкусВилл» в продаже зараженной рыбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянка показала фотографии с вкраплениями белого цвета в рыбном филе. Женщина утверждает, что это — личинки паразитов и сообщает, что едва не накормила зараженным филе годовалого ребенка.

После жалобы магазин вернул москвичке полную стоимость покупки. В самом «ВкусВилле» заявили, что слова россиянки о зараженной рыбе не соответствуют действительности. Белые образования на филе там назвали не личинками, а белком, свернувшимся при термической обработке.

Ранее другая жительница Москвы показала привезенные ей яйца с плесенью. На сделанной женщиной записи видно упаковку с десятком яиц, два из которых разбиты. Под скорлупой плавает мутная субстанция с «островком» плесени. Еду горожанка заказывала в магазине Metro.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп накричал на Нетаньяху. Президенту США не понравилось, что Израиль пытался его обмануть

    Мощный горный поток обрушился на популярный курорт

    Деревянко официально женился на молодой возлюбленной

    Израиль потребовал исход палестинцев из Газы в годовщину нападения ХАМАС

    Депутату избрали меру пресечения за попытку дать крупную взятку в российском регионе

    Отдыхающих массово эвакуировали с пляжей российского курорта из-за атаки беспилотников

    Россиянка увидела фото пленных украинских бойцов и узнала родственника

    Ущерб Индии от 50-процентных пошлин США подсчитали

    Миронов предложил способ остановить рост цен на продовольствие

    Влияние пошлин Трампа на импорт полупроводников и чипов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости