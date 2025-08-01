Москвичка показала привезенные ей из Metro яйца с плесенью

В Москве женщине привезли из магазина Metro яйца с плесенью

Москвичка показала привезенные ей из магазина яйца с плесенью. Записанный женщиной ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам горожанки, яйца ей привезли из магазина сети Metro. На записи видно упаковку с десятком яиц, два из которых разбиты. Под скорлупой плавает мутная субстанция с «островком» плесени.

Канал также опубликовал ответ службы поддержки, полученный москвичкой. Там заявляют, что не получали сообщение с жалобой на качество товара.

В Metro каналу сообщили, что изучат обращение женщины. «Мы строго следим за безопасностью продукции», — заявили там.

Ранее в продукции, выпускаемой под брендом Metro Chef, нашли кишечную палочку. Бактерию также обнаружили в сырах еще нескольких производителей. Среди них — «ВкусВилл», «Городецкая сыроварня», Treville, Schonfeld, Vitalat и «Егорлык молоко». Наличие бактерий говорит о нарушении санитарных норм при производстве, отметили в Роскачестве.