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10:32, 17 июля 2025Россия

Опасную бактерию нашли в сырах марок «ВкусВилл», Metro Chef и Treville

Роскачество выявило кишечную палочку в сырах бри марок «ВкусВилл» и Metro Chef
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В сырах бри ряда реализуемых в России марок нашли кишечную палочку. Опасную бактерию выявили специалисты Роскачества, пишет ТАСС.

Как рассказали агентству в организации, опасную бактерию обнаружили в сырах с белой плесенью под марками «ВкусВилл», «Городецкая сыроварня», Metro Chef, Treville, Schonfeld, Vitalat и «Егорлык молоко». «Присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм», — сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что исследования не выявили в образцах признаков фальсификации, а также использования консервантов, антибиотиков и различных опасных добавок. Однако ни один сыр не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Ранее кишечную палочку нашли сразу в нескольких готовых продуктах из «ВкусВилл»: бутерброде с тунцом, картофеле с грибами, салате с индейкой и блинчиках с мясом. Их употребление может привести к отравлению, сопровождающемуся тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой.

ЖЗЛ
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