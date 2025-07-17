Опасную бактерию нашли в сырах марок «ВкусВилл», Metro Chef и Treville

Роскачество выявило кишечную палочку в сырах бри марок «ВкусВилл» и Metro Chef

В сырах бри ряда реализуемых в России марок нашли кишечную палочку. Опасную бактерию выявили специалисты Роскачества, пишет ТАСС.

Как рассказали агентству в организации, опасную бактерию обнаружили в сырах с белой плесенью под марками «ВкусВилл», «Городецкая сыроварня», Metro Chef, Treville, Schonfeld, Vitalat и «Егорлык молоко». «Присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм», — сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что исследования не выявили в образцах признаков фальсификации, а также использования консервантов, антибиотиков и различных опасных добавок. Однако ни один сыр не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Ранее кишечную палочку нашли сразу в нескольких готовых продуктах из «ВкусВилл»: бутерброде с тунцом, картофеле с грибами, салате с индейкой и блинчиках с мясом. Их употребление может привести к отравлению, сопровождающемуся тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой.