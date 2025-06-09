Россиян предупредили об угрозе еды с кишечной палочкой из «ВкусВилла»

Врач Дианова предупредила об опасности еды с кишечной палочкой из «ВкусВилла»

Еда из сети магазинов «ВкусВилл», в которой обнаружили кишечную палочку, опасна для здоровья. Об этом россиян предупредила исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Газетой.Ru».

Кишечную палочку в ряде готовых продуктов из «ВкусВилла» обнаружили в ходе исследования в Федеральном научном центре пищевых систем имени В.М. Горбатова РАН, проведенного по просьбе издания. Так бактерии выявили в четырех блюдах: «Бутерброд с тунцом и базиликом» от ООО «БК 24», «Картофель жареный с грибами» от ООО «Формула 2005», а также «Салат с мясом индейки и гранатовым соусом» и «Блинчики с мясом» от ООО «Корс».

Комментируя результаты лабораторной проверки, Дианова отметила, что ей «жалко людей, которые это съедят». По словам врача, употребление таких продуктов может привести к отравлению, сопровождающемуся тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой. «Также есть риск развития постинфекционного синдрома раздраженного кишечника с диареей — это такая мучительная история, которая лечится очень тяжело», — подчеркнула она.

По мнению Диановой, негативных последствий не почувствуют единицы покупателей, употребивших опасную еду. Она пояснила, что людей со здоровым кишечником сейчас очень мало из-за неправильного питания и образа жизни у многих из них. Наибольшую опасность блюда с кишечной палочкой представляют для детей, беременных женщин, пожилых и людей со сниженным иммунитетом, заключила гастроэнтеролог.

Ранее несколько детей отравились пельменями «Мини мясное ассорти» от производителя «Чали». Тогда у несовершеннолетних диагностировали сальмонеллезный энтерит, для борьбы с которым потребовалось дорогостоящее лечение. Как рассказала мать одного из пострадавших, ее сын неделю пролежал под капельницами и принимал антибиотики, после чего больше месяца пил препарат стоимостью 900 рублей за упаковку, которой хватало на три дня. При этом, как утверждала россиянка, «ВкусВилл» не отреагировал на проблему и продолжил продавать пельмени данной торговой марки, не меняя требований к продукции. Только после трех письменных жалоб ООО «Чали» оштрафовали на 20 тысяч рублей, что оказалось меньше суммы, потраченной на лечение одного отравившегося ребенка.