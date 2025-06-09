Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 9 июня 2025Россия

Россиян предупредили об угрозе еды с кишечной палочкой из «ВкусВилла»

Врач Дианова предупредила об опасности еды с кишечной палочкой из «ВкусВилла»
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Еда из сети магазинов «ВкусВилл», в которой обнаружили кишечную палочку, опасна для здоровья. Об этом россиян предупредила исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Газетой.Ru».

Кишечную палочку в ряде готовых продуктов из «ВкусВилла» обнаружили в ходе исследования в Федеральном научном центре пищевых систем имени В.М. Горбатова РАН, проведенного по просьбе издания. Так бактерии выявили в четырех блюдах: «Бутерброд с тунцом и базиликом» от ООО «БК 24», «Картофель жареный с грибами» от ООО «Формула 2005», а также «Салат с мясом индейки и гранатовым соусом» и «Блинчики с мясом» от ООО «Корс».

Комментируя результаты лабораторной проверки, Дианова отметила, что ей «жалко людей, которые это съедят». По словам врача, употребление таких продуктов может привести к отравлению, сопровождающемуся тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой. «Также есть риск развития постинфекционного синдрома раздраженного кишечника с диареей — это такая мучительная история, которая лечится очень тяжело», — подчеркнула она.

По мнению Диановой, негативных последствий не почувствуют единицы покупателей, употребивших опасную еду. Она пояснила, что людей со здоровым кишечником сейчас очень мало из-за неправильного питания и образа жизни у многих из них. Наибольшую опасность блюда с кишечной палочкой представляют для детей, беременных женщин, пожилых и людей со сниженным иммунитетом, заключила гастроэнтеролог.

Материалы по теме:
«Меня чуть не разорвало» Россияне отравились зефиром из «ВкусВилла», «Перекрестка» и «Пятерочки». Почему это произошло?
«Меня чуть не разорвало»Россияне отравились зефиром из «ВкусВилла», «Перекрестка» и «Пятерочки». Почему это произошло?
17 октября 2024
Жара — время пищевых отравлений. Что обязательно надо знать, чтобы не отравиться летом?
Жара — время пищевых отравлений.Что обязательно надо знать, чтобы не отравиться летом?
6 июля 2024

Ранее несколько детей отравились пельменями «Мини мясное ассорти» от производителя «Чали». Тогда у несовершеннолетних диагностировали сальмонеллезный энтерит, для борьбы с которым потребовалось дорогостоящее лечение. Как рассказала мать одного из пострадавших, ее сын неделю пролежал под капельницами и принимал антибиотики, после чего больше месяца пил препарат стоимостью 900 рублей за упаковку, которой хватало на три дня. При этом, как утверждала россиянка, «ВкусВилл» не отреагировал на проблему и продолжил продавать пельмени данной торговой марки, не меняя требований к продукции. Только после трех письменных жалоб ООО «Чали» оштрафовали на 20 тысяч рублей, что оказалось меньше суммы, потраченной на лечение одного отравившегося ребенка.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ракеты и дроны мчатся на запад». Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Какие цели удалось поразить?

    Назван способный обвалить рубль фактор

    В России захотели по-новому оказывать медицинскую помощь раненым добровольцам СВО

    Анна Семенович показала фигуру в купальнике после похудения

    Работавший на канале Соловьева блогер объяснил сообщение об отъезде из России

    Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

    ФСБ сорвала контрабанду комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17

    Россиян предупредили об угрозе еды с кишечной палочкой из «ВкусВилла»

    Раскрыта сумма предполагаемой взятки в деле задержанного мэра Красноярска

    Microsoft анонсировала новую игру Call of Duty

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости