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17:47, 26 марта 2025Россия

Мать отравившегося пельменями из «ВкусВилла» ребенка возмутило наказание производителя

Производителя пельменей из «ВкусВилла» оштрафовали после отравления трех детей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Роспотребнадзор оштрафовал производителя пельменей из магазинов продуктовой сети «ВкусВилл», которыми отравились трое детей, на 20 тысяч рублей. Мягкое наказание возмутило мать одного из пострадавших, пишет Baza в Telegram.

Об отравлении детей пельменями «Мини мясное ассорти» от производителя «Чали» стало известно в ноябре 2024 года. Тогда у несовершеннолетних диагностировали сальмонеллезный энтерит, для борьбы с которым потребовалось дорогостоящее лечение. Как рассказала собеседница издания, ее сын неделю пролежал под капельницами и принимал антибиотики, после чего больше месяца пил препарат стоимостью в 900 рублей за упаковку, которой хватало на три дня.

Кроме того, как утверждает россиянка, после выявления экспертизой Роспотребнадзора опасной бактерии «ВкусВилл» не отреагировал на проблему и продолжил продавать пельмени данной торговой марки, не меняя требований к продукции. Об изъятии партии отравленного товара магазин также не сообщал.

В результате женщине пришлось написать три жалобы, после которых Орловское отделение федеральной санитарной службы оштрафовало ООО «Чали» на 20 тысяч рублей. По словам матери пострадавшего ребенка, на лечение сына от последствий употребления опасной продукции она потратила больше.

Ранее жительница Москвы показала кишащую червями рыбу, купленную во «ВкусВилле». Предположительно, это были анизакиды — возбудители инфекционного заболевания, проявляющегося болями в животе, тошнотой и рвотой.

ЖЗЛ
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