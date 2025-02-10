Москвичка показала кишащую червями рыбу из «ВкусВилла»

Москвичка показала червей, найденных ею в рыбе из «ВкусВилла»

Жительница Москвы показала кишащую паразитами рыбу, которую она купила в одном из магазинов продуктовой сети «ВкусВилл». Об этом сообщает «Мослента».

Москвичка купила стейки из нерки, покупка обошлась ей примерно в 1300 рублей. Разморозив рыбу, она увидела в ней червей. По предварительным данным, речь идет об анизакидах — возбудителях инфекционного заболевания, проявляющегося болями в животе, тошнотой и рвотой.

О дальнейших действиях жительницы столицы не сообщается.

Ранее стало известно о еще одном случае отравления ребенка пельменями из «ВкусВилла». Ребенок ел пельмени производства компании «Чали», зарегистрированной в Орловской области. В ноябре пельменями этого производителя отравились дети в Москве.