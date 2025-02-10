Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:55, 10 февраля 2025Россия

Москвичка показала кишащую червями рыбу из «ВкусВилла»

Москвичка показала червей, найденных ею в рыбе из «ВкусВилла»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Жительница Москвы показала кишащую паразитами рыбу, которую она купила в одном из магазинов продуктовой сети «ВкусВилл». Об этом сообщает «Мослента».

Москвичка купила стейки из нерки, покупка обошлась ей примерно в 1300 рублей. Разморозив рыбу, она увидела в ней червей. По предварительным данным, речь идет об анизакидах — возбудителях инфекционного заболевания, проявляющегося болями в животе, тошнотой и рвотой.

О дальнейших действиях жительницы столицы не сообщается.

Ранее стало известно о еще одном случае отравления ребенка пельменями из «ВкусВилла». Ребенок ел пельмени производства компании «Чали», зарегистрированной в Орловской области. В ноябре пельменями этого производителя отравились дети в Москве.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      Лавров высказался о готовности России к переговорам по Украине

      В Европе остались недовольны требованием Трампа к Украине

      Пропавшая 13-летняя девочка внезапно нашлась спустя 20 лет. Почему родные сестры не обрадовались ей и так ее и не признали?

      Назван неожиданный способ укрепить здоровье сердца

      Назван быстрый способ очистить микроволновку от жира

      Мужчина поверил в теорию заговора и расправился с детьми из-за их змеиной ДНК

      Известного музыканта потребовали признать иноагентом

      Лавров предупредил о пересмотре обязательств России перед международным организациями

      Пашинян и Макрон встретились в Елисейском дворце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше