В Москве дети отравились пельменями из «ВкусВилла»

В Москве дети отравились пельменями «ВкусВилла» из-за сальмонеллы

В Москве дети отравились пельменями из магазина «ВкусВилл». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

28 ноября покупательница Анна приобрела пельмени «Мясное ассорти», производителем которых является ООО «Чали» из Орловской области. После ужина у ее детей резко поднялась температура до 39 градусов и началась рвота. Участковый врач диагностировал отравление и выписал лекарства. Уточняется, что Анна с супругом пельмени не ели.

Мать пострадавших детей написала в поддержку сети и потребовала возместить компенсацию за лечение. Сотрудники «ВкусВилла» посочувствовали, компенсировали стоимость пельменей бонусами, попросили прислать документы о диагнозе и приостановили разговор с Анной. Женщина, в свою очередь, направила жалобу в Роспотребнадзор, где спустя месяц выяснилось, что в продукции была сальмонелла. Ведомство совместно с прокуратурой начали проверку производителя. По словам Анны, несмотря на официальные документы о найденной сальмонелле, сеть продолжала торговать пельменями «Мясное ассорти».

Позже «ВкусВилл» заявил, что после информации Роспотребнадзора о выявленных нарушениях приостановил новые поставки и снял с продажи упомянутую продукцию. По словам представителей сети, после сообщения от покупательницы компания сразу направила образец из партии на дополнительные лабораторные проверки. Результаты двух лабораторий не выявили нарушений.

Ранее сообщалось, что сотни людей пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл». Тогда покупатели заявили, что после употребления продукта у них начались диарея и тошнота.