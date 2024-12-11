Опасный вирус-мутант нашли в сточных водах в нескольких странах Европы. Откуда он взялся и может ли попасть в Россию?

Несмотря на наличие эффективной вакцины против полиомиелита, в ноябре 2024 года мутировавший вирус был обнаружен в сточных водах трех европейских стран: Германии, Польши и Испании. Главный санитарный врач Польши Павел Гжесевский подтвердил эту информацию. Как опасная инфекция оказалась в Европе и может ли она попасть в Россию?

Как собрались противостоять угрозе полиомиелита в Польше?

Гжесевский во время пресс-конференции сообщил, что вирус полиомиелита второго типа был выявлен в пробах городских сточных вод Варшавы. По его словам, мутировавшие штаммы инфекции не представляют угрозы для привитых людей, но могут быть опасны для тех, кто не вакцинировался.

Хотя последний случай заболевания на территории страны был зафиксирован в 1984 году, глава Санэпиднадзора Польши подчеркнул, что ситуация тревожная. Обнаружение столь опасной инфекции в сточных водах требует незамедлительного усиления профилактических мер, заверил он.

Прежде всего Гжесевский настоятельно рекомендовал обновить списки непривитых детей и как можно скорее их вакцинировать, поскольку полиовирус наиболее опасен для детей до пяти лет. Другие меры профилактики — более частое тестирование сточных вод Варшавы и регулярное пополнение запасов вакцины против полиомиелита.

Самый важный посыл заключается в том, что, если вы не привиты, хотя в Польше уже 40 лет не было случаев дикого полиомиелита, ситуация меняется Павел Гжесевский главный санитарный врач Польши

Обеспокоенность Гжесевского объясняется еще и тем, что вирус-мутант может быть опасен не только для Варшавы, но и всей Европы: этот вирус может распространяться как через фекалии инфицированных людей, так и через загрязненную пищу и воду.

Какие меры профилактики полиомиелита существуют в Европе? Власти Франции после эпидемии кори в 2017 году ввели обязательную вакцинацию против 11 недугов, включая столбняк, дифтерию, полиомиелит, коклюш, корь, краснуху, гепатит В, пневмококки и менингококки. Если же родители откажутся делать детям эти прививки без медицинского отвода, посещать ясли, детские сады и школы их чада не смогут. Италия также приняла ряд жестких мер по вакцинации против 12 распространенных заболеваний, и несоблюдение этих правил без уважительных причин карается штрафом от 100 до 500 евро и невозможностью отдать непривитого ребенка в образовательные учреждения. В Германии с 2020 года действует так называемый «Закон о защите от кори», согласно которому вакцинация обязательна не только для детей, но и для работников школ и детских садов. Родителям, отказавшимся прививать детей, грозит штраф до 2,5 тысячи евро, а детям младшего возраста может быть запрещено посещение детских садов. В Чехии обязательными являются девять вакцин, в Польше — семь. В Бельгии обязательно прививать ребенка только против полиомиелита, но за соблюдением этого требования власти страны строго следят. Вакцинировать ребенка необходимо до 1,5 года, затем родители должны отправить в местные органы власти подтверждающий сертификат. За отказ предусмотрены штрафы до 800 евро, а в некоторых случаях возможно даже тюремное заключение. При этом в Латвии вакцинация детей носит исключительно формальный характер. Календарь прививок в стране существует, но родители могут отказаться прививать ребенка без каких-либо последствий и штрафов.

Полиомиелит мог вернуться в Европу через Украину

В конце октября 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже предупреждала, что после более чем 20 лет отсутствия случаев полиомиелита в Европе вероятность его возвращения существенно возросла. Источником угрозы в организации назвали конфликт на Украине.

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Представители Европейской комиссии по сертификации ликвидации полиомиелита ВОЗ объяснили, что любые конфликты всегда создают серьезные проблемы для программ вакцинации. В связи с этим, по их мнению, Украина стала наиболее уязвимой к передаче инфекции.

«В случае попадания дикого полиовируса или вируса вакцинного происхождения, вероятность его распространения высока из-за недостаточного уровня иммунитета среди населения», — говорится в заявлении ВОЗ

Отмечается также, что сегодня иммунитет к так называемым вакциноуправляемым инфекциям, к которым относятся в том числе корь, дифтерия и полиомиелит, есть лишь у 40 процентов украинцев. При этом установленный ВОЗ минимальный порог составляет 95 процентов.

Чем опасен полиомиелит?

Полиомиелит — это опасное вирусное заболевание, которое при тяжелом течении может привести к параличу, инвалидности и летальному исходу. Вирус чаще всего передается фекально-оральным путем (через загрязненные пищу и воду), гораздо реже — воздушно-капельным.

Симптомы заболевания могут варьироваться от легкой лихорадки, озноба и насморка по типу ОРВИ до тошноты, рвоты, диареи и болей в животе, как при кишечной инфекции. Иногда острые проявления инфекции могут самопроизвольно закончиться, но вирус продолжит размножаться в организме и при неблагоприятном развитии событий может поразить нервные окончания и мускулатуру, что и вызывает паралич. Особенно опасно это заболевание для детей до пяти лет.

Лечения полиомиелита как такового не существует, терапия направлена на облегчение симптомов и поддержку организма. Лучшей защитой от заболевания является вакцинация. В России эта прививка входит в перечень обязательных.

Грозит ли эпидемия полиомиелита России?

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова еще в 2021 году говорила, что особое внимание в вопросах, связанных с профилактикой инфекций, уделяется регионам, граничащим с территорией Украины.

Имея достаточно протяженную границу с Украиной, мы постоянно вынуждены следить за иммунизацией нашего населения в приграничных районах от тех инфекцией, которые для нас практически не существуют: полиомиелит, корь, дифтерия, были случаи холеры. На Украине это, к сожалению, сегодня очень распространенное явление Анна Попова глава Роспотребнадзора

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При этом, оценивая риск распространения полиомиелита из-за конфликта на Украине, Попова заявила, что России эта проблема не коснется. По ее словам, в стране много лет эффективно работает система профилактики этой инфекции. В нее входят обязательная вакцинация, тщательное медицинское обследование детей, прибывающих из неблагополучных по этому заболеванию стран, и регулярная проверка объектов окружающей среды, включая сточные воды.

96 процентов достигает ежегодный охват вакцинации против полиомиелита в России, что обеспечивает эффективную защиту населения от этого заболевания, рассказала Анна Попова

Глава ведомства также подчеркнула, что отдельное внимание в этом вопросе уделяется новым регионам России.

В то же время главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Крыма Татьяна Одинец допустила, что полиомиелит может попасть в регион с территории Украины. При этом врач солидарна с руководителем Роспотребнадзора в том, что распространение инфекции практически невозможно благодаря высокой иммунизации населения. Риски заболеть существуют исключительно у детей, чьи родители отказались их вакцинировать, но таких случаев в России немного, заключила Одинец.

