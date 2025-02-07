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13:13, 7 февраля 2025Россия

Стало известно о еще одном отравившемся после ужина пельменями из «ВкусВилла» ребенке

Выявлен новый случай отравления ребенка после ужина пельменми из «ВкусВилла»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Стало известно о еще одном случае отравления ребенка после употребления пельменей из магазина «ВкусВилл». Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Ребенок, пол которого не раскрывается, отравился в конце ноября, однако известно об этом стало только в феврале. Его мать рассказала, что в тот день мальчик ел дома только пельмени и то же, что и другие дети в детском саду. При этом, как отметила россиянка, больше никто из группы не заболел.

Ребенок девушки ел пельмени производства компании «Чали», зарегистрированной в Орловской области. В ноябре пельменями этого производителя отравились дети в Москве.

Россиянка утверждает, что ее ребенок отравился именно пельменями. При этом проведенная проверка не выявила в продукте сальмонеллы — именно ее нашли у других отравившихся детей.

В конце января жители Пермского края массово отравились шаурмой. Все они купили стритфуд в одном и том же киоске. С симптомами отравления в больницы попали 14 человек, в том числе четверо детей. Владельцу бизнеса грозит два года лишения свободы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ЖЗЛ
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