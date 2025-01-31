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11:33, 31 января 2025Россия

Жители российского города массово отравились шаурмой из киоска рэпера

Shot: 14 жителей Пермского края отравились шаурмой из киоска в Кунгуре
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom

Жители Кунгура Пермского края массово отравились шаурмой, купленной в одном и том же киоске на улице Коммуны. Об этом пишет закрытый Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации издания, с острым отравлением в больницы города попали 14 человек, среди которых четверо детей. Десятерых, включая двоих подростков в возрасте 13 и 15 лет, госпитализировали.

Как выяснил канал, владельцем точки питания является местный предприниматель и рэпер Шухрат Имовов, которому теперь грозит два года колонии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оба его киоска с шаурмой закрыли для проверки Роспотребнадзора. Также известно, что бизнесмен владеет гостиницей и барбершопом.

Ранее в оздоровительном центре «Дуслык» в Казани около 30 человек отравились после обеда в столовой. До этого постояльцы жаловались на антисанитарные условия в учреждении, а отдыхавшие там школьники рассказывали родителям о червяках в киселе. Среди пострадавших оказались участники школьной олимпиады по химии «Путь к Олимпу», которых поселили в центре.

ЖЗЛ
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