В российском оздоровительном центре произошло массовое отравление

30 человек отравились после обеда в оздоровительном центре «Дуслык» в Казани

В оздоровительном центре «Дуслык» в Казани после обеда отравились около 30 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ».

В «Дуслыке» преимущественно отдыхали дети. Перед инцидентом с массовым отравлением многие постояльцы жаловались на антисанитарные условия, школьники рассказывали родителям о червяках в киселе. Среди пострадавших оказались участники школьной олимпиады по химии «Путь к олимпу», которых поселили в центре. После обеда десять человек почувствовали недомогание. Сейчас они проходят полное обследование для установления точного диагноза.

Региональный СК завел уголовное дело по факту заболевания детей. Следователи выясняют, из-за чего именно произошло отравление. По информации Минобрнауки, в самом «Дуслыке» сейчас проводится дезинфекция помещений общего пользования и генеральная уборка. Специалисты выявили санитарные нарушения в центре.

Накануне стало известно, что 32 человека отравились в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское Красноярского края. По предварительным данным, все пострадавшие употребляли еду в местной столовой.