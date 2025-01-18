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10:58, 18 января 2025Россия

В российском оздоровительном центре произошло массовое отравление

30 человек отравились после обеда в оздоровительном центре «Дуслык» в Казани
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В оздоровительном центре «Дуслык» в Казани после обеда отравились около 30 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ».

В «Дуслыке» преимущественно отдыхали дети. Перед инцидентом с массовым отравлением многие постояльцы жаловались на антисанитарные условия, школьники рассказывали родителям о червяках в киселе. Среди пострадавших оказались участники школьной олимпиады по химии «Путь к олимпу», которых поселили в центре. После обеда десять человек почувствовали недомогание. Сейчас они проходят полное обследование для установления точного диагноза.

Региональный СК завел уголовное дело по факту заболевания детей. Следователи выясняют, из-за чего именно произошло отравление. По информации Минобрнауки, в самом «Дуслыке» сейчас проводится дезинфекция помещений общего пользования и генеральная уборка. Специалисты выявили санитарные нарушения в центре.

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Накануне стало известно, что 32 человека отравились в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское Красноярского края. По предварительным данным, все пострадавшие употребляли еду в местной столовой.

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