Массовое отравление произошло в российском санатории

32 человека отравились в санатории «Сосновый бор» Красноярского края

32 человека отравились в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.

«32 отдыхающих из санатория "Сосновый Бор" у озера Тагарское в Минусинском районе Красноярского края обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, пятеро госпитализированы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, все пострадавшие употребляли еду в местной столовой. На данный момент началась проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и организации питания в учреждении.

По данным Следственного комитета, у пострадавших наблюдались тошнота, головокружение и повышенная температура.

Ранее массовое отравление произошло в селе Третья Падь на Сахалине. Известно, что люди почувствовали себя плохо после банкета, организованного в сельском кафе. В списке отравившихся 12 человек, в том числе дети и беременная женщина.