Россияне массово отравились после сельского банкета

На Сахалине произошло массовое отравление, пострадали дети и беременная

Массовое отравление произошло в селе Третья Падь на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал «Эхо Сахалина».

Люди почувствовали себя плохо после банкета, организованного в сельском кафе. В списке отравившихся 12 человек, в том числе дети и беременная.

Случившимся уже заинтересовались органы прокуратуры. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой сотрудники дадут оценку организации общественного питания.

Ранее массовое отравление произошло в Перми. Люди почувствовали недомогание после употребления продукции одной из местных пекарен. После этого собственницу предприятия отправили под домашний арест в рамках возбужденного уголовного дела.