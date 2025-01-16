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11:39, 16 января 2025Россия

Россияне массово отравились после сельского банкета

На Сахалине произошло массовое отравление, пострадали дети и беременная
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Массовое отравление произошло в селе Третья Падь на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал «Эхо Сахалина».

Люди почувствовали себя плохо после банкета, организованного в сельском кафе. В списке отравившихся 12 человек, в том числе дети и беременная.

Случившимся уже заинтересовались органы прокуратуры. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой сотрудники дадут оценку организации общественного питания.

Ранее массовое отравление произошло в Перми. Люди почувствовали недомогание после употребления продукции одной из местных пекарен. После этого собственницу предприятия отправили под домашний арест в рамках возбужденного уголовного дела.

ЖЗЛ
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