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15:46, 11 января 2025Силовые структуры

Владелицу пекарен отправили под домашний арест после массового отравления покупателей

Владелицу пекарен в Перми отправили под домашний арест после случаев отравления
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Анастасия Аверкова / ТАСС

Владелицу пекарен в российском городе отправили под домашний арест после массового отравления покупателей продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находившегося в зале суда.

Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения предпринимательнице Юлии Гагариной. Отмечается, что известно о десятках случаев отравления продукцией из ее магазинов.

«В ходатайстве следователя отказать. Избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 марта», — заявил судья.

Ранее в январе сообщалось, что не менее 80 человек отравились продукцией из сети магазинов по продаже выпечки и готовых блюд «Хлебница», которыми владеет Гагарина. Они попали в больницу с острыми кишечными инфекциями. Предварительно, у заболевших выявили сальмонеллу.

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