Массовое отравление продукцией из пекарни произошло в российском городе

В Перми около 80 человек отравились продукцией из пекарни

Около 80 человек отравились продукцией из сети пекарен в Перми. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, речь идет о сети магазинов по продаже выпечки и готовых блюд «Хлебница». Роспотребнадзор уточнил, что пострадавшие попали в больницу с острыми кишечными инфекциями.

«Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается», — пояснил источник агентства. Предварительно, у заболевших выделили сальмонеллу.

Ранее сообщалось, что сотни людей пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл». Тогда покупатели заявили, что после употребления продукта у них начались диарея и тошнота.