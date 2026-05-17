Раскрыта возможная точка запуска атаковавших Подмосковье дронов ВСУ

Военный эксперт Кнутов: Подмосковье могли атаковать с территории Украины

Дроны могли атаковать Подмосковье при запуске с территории Украины. Возможную точку отправления беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с NEWS.ru раскрыл военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам специалиста, ВСУ постоянно модернизируют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Дальность их полета увеличивается за счет более дешевых компонентов — к примеру, композитного материала, вес которого меньше, чем у металлического аналога. Также БПЛА могут оснащать более мощными двигателями.

«Рваный полет используют, то есть он летит с работающим двигателем, планирует, потом снова летит с работающим двигателем, потом снова планирует. Они все время придумывают какие-то вещи, которые позволяют увеличить дальность», — объяснил Кнутов.

Военный эксперт отметил, что ВСУ могут также использовать более современные взрывчатые вещества, которые обладают меньшим весом и облегчают нагрузку на дрон. Однако их использование возможно лишь в сокращенных объемах.

Ранее МИД России сделал заявление о массированной атаке Украины на Подмосковье. Представитель ведомства Мария Захарова указала, что эта атака, так же как и предыдущие, является преступлением украинских властей и финансирующего их коллективного Запада.