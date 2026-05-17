Песков заявил о сдвиге в отношении Европы к России

Песков: Обсуждение переговоров с Россией в Европе является большим сдвигом

Активное обсуждение в Европе возможности провести переговоры с Россией является большим сдвигом. На это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Вот это активное обсуждение этой темы (возобновления диалога с Россией — прим. «Ленты.ру»), сдвиг о том, что "когда-то нам как-то придется с русскими говорить", — это хорошо», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что среди европейцев возобладает практичный подход к отношениям с российской стороной, который сможет привести к результату. Он отметил, что Москва «будет готова к такому развитию событий».

Ранее Песков заявил, что Путин близок для европейских лидеров настолько, насколько близка телефонная трубка. При этом он усомнился в возможности верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас стать участником переговоров с Россией.