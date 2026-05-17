Стали известны детали предоставления кредита ЕС Украине

Politico: ЕС может одобрить условия для кредита Украине уже 18 мая

Европейский союз (ЕС) может на следующей неделе одобрить условия для предоставления кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Средства предназначены для помощи в покрытии дефицита бюджета Украины и финансирования потребностей в области обороны, включая закупку беспилотных летательных аппаратов», — передает журнал.

Отмечается, что Брюссель может принять решение уже 18 мая. Также собеседники издания сообщили, что Европейская комиссия (ЕК) планирует на следующей неделе продолжить работу с Великобританией, Канадой, США и Японией по вопросу восполнения оставшейся части дефицита бюджета Украины. В частности, переговоры состоятся в преддверии встречи министров финансов стран — членов «Большой семерки».

Ранее стало известно, что коррупционный скандал на Украине поставил под угрозу выделение кредита ЕС. Сообщается, что доверие европейцев к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подвергнется серьезному испытанию.