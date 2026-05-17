Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:28, 17 мая 2026Мир

В Германии сообщили Украине плохую новость о кредите ЕС

BZ: Кредит ЕС для Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Коррупционный скандал на Украине поставил под угрозу выделение кредита Европейского союза (ЕС). Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Доверие к [президенту Украины] Владимиру Зеленскому подвергается серьезному испытанию из-за коррупционного скандала в его ближайшем окружении», — сказано в статье.

Кроме того, как пишет издание, для предоставления Киеву кредита не выполнены важные условия: не подписан «Меморандум о взаимопонимании» и «соответствующее подробное кредитное соглашение», а также не открыт счет, через который должны поступать средства ЕС.

29 апреля глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первый транш кредита для Украины суммарным объемом в 90 миллиардов евро пойдет на закупку беспилотных летательных аппаратов для вооруженных сил страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии сообщили Украине плохую новость о кредите ЕС

    В Росссии разработали танк на дистанционном управлении

    Стало известно о последствиях массированной атаки ВСУ на Севастополь

    Мотоциклисты установили рекорд в заезде по Садовому кольцу

    Журналистка раскрыла информацию о сроках завершения конфликта на Украине

    Бывший депутат рассказал о борьбе сейма Латвии с русским языком

    Вэнс признал случаи доступа террористов к помощи США

    Трамп намекнул на новые удары по Ирану

    В Иране сделали неутешительное заявление по поводу ракет США

    Зеленский упрекнул Запад за продажу компонентов для российских ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok