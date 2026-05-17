В Германии сообщили Украине плохую новость о кредите ЕС

BZ: Кредит ЕС для Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала

Коррупционный скандал на Украине поставил под угрозу выделение кредита Европейского союза (ЕС). Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Доверие к [президенту Украины] Владимиру Зеленскому подвергается серьезному испытанию из-за коррупционного скандала в его ближайшем окружении», — сказано в статье.

Кроме того, как пишет издание, для предоставления Киеву кредита не выполнены важные условия: не подписан «Меморандум о взаимопонимании» и «соответствующее подробное кредитное соглашение», а также не открыт счет, через который должны поступать средства ЕС.

29 апреля глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первый транш кредита для Украины суммарным объемом в 90 миллиардов евро пойдет на закупку беспилотных летательных аппаратов для вооруженных сил страны.