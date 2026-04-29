Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:21, 29 апреля 2026Мир

ЕС раскрыл детали выделения кредита Украине

Фон дер Ляйен: Первый транш кредита ЕС для Украины пойдет на закупку дронов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Yves Herman / Reuters

Первый транш кредита Европейского союза (ЕС) для Украины суммарным объемом в 90 миллиардов евро пойдет на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, трансляция выступления доступна на YouTube-канале Европейского парламента.

«Первый оборонный пакет будет направлен на производство дронов на сумму около шести миллиардов евро», — рассказала глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, ЕС выделит во II квартале 2026 года первый транш из 45 миллиардов евро, запланированных к выделению в течение календарного года. Как рассказала глава ЕК, треть заложенных средств пойдет на нужды государственного бюджета Украины, а две трети пойдут на поддержку ВСУ.

Ранее издание Bloomberg заявило со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, о возможной угрозе судьбе кредита Украине на 90 миллиардов евро. Как сообщается, часть кредитных выплат может оказаться под угрозой срыва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok