Судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро оказалась под угрозой

Судьба многомиллиардного кредита Украины оказалась под угрозой, власти Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность ужесточения условий его выдачи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
Руководство ЕС рассматривает возможность привязки предоставления Киеву кредита на 90 миллиардов евро к необходимости принятия властями Украины непопулярных в стране налоговых изменений для бизнеса, отметили собеседники агентства. «ЕС рассматривает возможность ужесточения условий для своего кредита Украине в размере 90 миллиардов евро», — отмечается в статье.
Если налоговые изменения не будут введены, добавили источники, часть кредитных выплат может оказаться под угрозой срыва. Речь идет о 8,4 миллиарда евро финансовой помощи ЕС, пояснили они. «Часть выплат будет зависеть от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса», — заключается в материале.
Ранее перед трудным выбором Украину поставил Международный валютный фонд (МВФ). Руководство организации потребовало ускорить процесс проведения налоговых реформ в стране, пригрозив остановить программу финансовой помощи. В результате под угрозой срыва оказалось предоставление Киеву 6,6 миллиарда евро. Власти Украины неоднократно заявляли, что без поддержки западных партнеров справиться с проблемой растущего дефицита бюджета в одиночку им будет крайне трудно.