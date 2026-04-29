Экономика
09:54, 29 апреля 2026

Судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро оказалась под угрозой

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Судьба многомиллиардного кредита Украины оказалась под угрозой, власти Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность ужесточения условий его выдачи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Руководство ЕС рассматривает возможность привязки предоставления Киеву кредита на 90 миллиардов евро к необходимости принятия властями Украины непопулярных в стране налоговых изменений для бизнеса, отметили собеседники агентства. «ЕС рассматривает возможность ужесточения условий для своего кредита Украине в размере 90 миллиардов евро», — отмечается в статье.

Если налоговые изменения не будут введены, добавили источники, часть кредитных выплат может оказаться под угрозой срыва. Речь идет о 8,4 миллиарда евро финансовой помощи ЕС, пояснили они. «Часть выплат будет зависеть от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса», — заключается в материале.

Ранее перед трудным выбором Украину поставил Международный валютный фонд (МВФ). Руководство организации потребовало ускорить процесс проведения налоговых реформ в стране, пригрозив остановить программу финансовой помощи. В результате под угрозой срыва оказалось предоставление Киеву 6,6 миллиарда евро. Власти Украины неоднократно заявляли, что без поддержки западных партнеров справиться с проблемой растущего дефицита бюджета в одиночку им будет крайне трудно.

    Последние новости

    Судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро оказалась под угрозой

    В Москве появилась вакансия музы

    Разгадана тайна обновлений Windows

    Известный украинский блогер заявил о шоке от туалета в США

    В российском городе назовут улицу в честь Жириновского

    В расправе над королевой красоты обвинили ее свекровь

    Появились новые подробности о последствиях атаки ВСУ на Туапсе

    Новосибирские хирурги спасли орган пациенту с донорским сердцем

    Российский форвард поставил очередной рекорд в НХЛ

    Внешность 42-летней звезды «Доктора Хауса» на видео с кинофестиваля взволновала фанатов

    Все новости
