МВФ поставил Украину перед крайне трудным выбором

Bloomberg: МВФ пригрозил остановить помощь Киеву при отказе от налоговой реформы

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) обеспокоено затягиванием проведения властями Украины налоговой реформы, реализация которой привела бы к росту сборов с населения и бизнеса. Об этом заявила постоянный представитель финансовой организации в республике Присцилла Тоффано, ее слова приводит Bloomberg.

Проведение вышеуказанной реформы было одним из главных условий продолжения помощи по линии МВФ. Суммарный объем кредитования оценивался в 8,1 миллиарда долларов, из которых к настоящему времени Киев успел получить только 1,5. Судьба оставшейся суммы остается под вопросом из-за затягивания обсуждений реформы в Верховной Раде.

Очередное повышение налогов стало бы серьезным ударом по поддержке парламентариев и президента страны Владимира Зеленского со стороны граждан и предпринимателей, уточняет агентство. Именно по этой причине местные депутаты пока не спешат утверждать налоговую реформу. На этом фоне уже в среду, 18 марта, в Киев должны прибыть сотрудники МВФ во главе с главой миссии Гэвином Греем. Последние постараются убедить депутатов Рады в необходимости пойти на рискованный шаг ради продолжения финансовой помощи.

Власти Украины неоднократно заявляли, что решить проблему растущего дефицита бюджета и госдолга без помощи западных кредиторов будет невозможно. Только за 2026 год, согласно оценке главы Нацбанка республики Андрея Пышного, стране потребуется 35 миллиардов долларов внешнего финансирования. В рамках усиления финансовой поддержки власти ЕС согласовали выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро на ближайшие несколько лет. Однако получить первые транши пока не удается из-за сопротивления Венгрии.

