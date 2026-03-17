12:18, 17 марта 2026

МВФ поставил Украину перед крайне трудным выбором

Bloomberg: МВФ пригрозил остановить помощь Киеву при отказе от налоговой реформы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) обеспокоено затягиванием проведения властями Украины налоговой реформы, реализация которой привела бы к росту сборов с населения и бизнеса. Об этом заявила постоянный представитель финансовой организации в республике Присцилла Тоффано, ее слова приводит Bloomberg.

Проведение вышеуказанной реформы было одним из главных условий продолжения помощи по линии МВФ. Суммарный объем кредитования оценивался в 8,1 миллиарда долларов, из которых к настоящему времени Киев успел получить только 1,5. Судьба оставшейся суммы остается под вопросом из-за затягивания обсуждений реформы в Верховной Раде.

Материалы по теме:
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
12 июня 2024
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
28 апреля 2025

Очередное повышение налогов стало бы серьезным ударом по поддержке парламентариев и президента страны Владимира Зеленского со стороны граждан и предпринимателей, уточняет агентство. Именно по этой причине местные депутаты пока не спешат утверждать налоговую реформу. На этом фоне уже в среду, 18 марта, в Киев должны прибыть сотрудники МВФ во главе с главой миссии Гэвином Греем. Последние постараются убедить депутатов Рады в необходимости пойти на рискованный шаг ради продолжения финансовой помощи.

Власти Украины неоднократно заявляли, что решить проблему растущего дефицита бюджета и госдолга без помощи западных кредиторов будет невозможно. Только за 2026 год, согласно оценке главы Нацбанка республики Андрея Пышного, стране потребуется 35 миллиардов долларов внешнего финансирования. В рамках усиления финансовой поддержки власти ЕС согласовали выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро на ближайшие несколько лет. Однако получить первые транши пока не удается из-за сопротивления Венгрии.

    Последние новости

    «Боролись с огнем более 30 часов». В Красном море произошел пожар на американском авианосце. Что известно?

    ВСУ выпустили по России управляемые бомбы и сотни беспилотников

    Врач назвал самые нелепые мифы о здоровье

    В продаже появилась идеальная 45-летняя «Волга»

    Раскрыто предупреждение Трампу от разведки США перед атакой на Иран

    Популярный российский стример уехал в Европу и пожаловался на цены

    Россиян предупредили об обострении ряда хронических заболеваний весной

    Шойгу назвал число противостоящих России стран

    Самая красивая девушка России рассказала о сотрудничестве с Филиппом Киркоровым

    Токаев подписал принятие новой Конституции Казахстана

    Все новости
