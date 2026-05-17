13:36, 17 мая 2026Путешествия

Два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест

Himalayan Times: Альпинист Ками Рита Шерпа в 32-й раз покорил Эверест
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Ками Рита Шерпа

Ками Рита Шерпа. Фото: Kami Rita Sherpa / Reuters

Известный непальский альпинист-рекордсмен Ками Рита Шерпа в 32-й раз покорил Эверест, тем самым обновив мировой и собственный рекорд. Также в этот же день альпинистка Лхакпа Шерпа установила мировой рекорд среди женщин, поднявшись на вершину в 11 раз. Об этом пишет Himalayan Times.

Отмечается, что Ками Рита Шерпа в соцсетях намекал, что это может быть его последний подъем на гору. Однако есть информация, что альпинист еще подумает об этом.

