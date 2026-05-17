Два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест

Himalayan Times: Альпинист Ками Рита Шерпа в 32-й раз покорил Эверест

Известный непальский альпинист-рекордсмен Ками Рита Шерпа в 32-й раз покорил Эверест, тем самым обновив мировой и собственный рекорд. Также в этот же день альпинистка Лхакпа Шерпа установила мировой рекорд среди женщин, поднявшись на вершину в 11 раз. Об этом пишет Himalayan Times.

Отмечается, что Ками Рита Шерпа в соцсетях намекал, что это может быть его последний подъем на гору. Однако есть информация, что альпинист еще подумает об этом.

Жительница Владивостока Анастасия Рубцова, будучи на пятом месяце беременности, решила не отказываться от участия в этапе Кубка России по скайраннингу «Вертикальный километр» и покорить одну из самых капризных гор страны, несмотря на свое положение.