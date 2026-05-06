Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:02, 6 мая 2026Моя страна

Россиянка на пятом месяце беременности покорила одну из самых «капризных» гор страны

KP.RU: Россиянка Рубцова покорила Эльбрус, будучи на пятом месяце беременности
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rdevany / Wikimedia

Жительница Владивостока Анастасия Рубцова, будучи на пятом месяце беременности, решила не отказываться от участия в этапе Кубка России по скайраннингу «Вертикальный километр» и покорить одну из самых «капризных» гор страны, несмотря на свое положение. Впечатлениями россиянка поделилась с «КП — Владивосток».

В этом году фестиваль собрал более 200 человек из разных регионов России. Дистанцию от станции Азау (2450 метров над уровнем моря) до станции «Мир» (3450 метров) спортсменам нужно было пройти всего за два часа. При этом сам Эльбрус славится резкими перепадами температур и резкими порывами ветра.

«Решила поучаствовать не ради какой-то славы или результатов, а ради своего удовольствия. Вы знаете, я такая счастливая. Это же дорогого стоит, что тело, здоровье позволяют на таком сроке беременности участвовать в соревнованиях наравне со всеми», — рассказала KP.RU женщина, которая является пятикратной чемпионкой страны и мастером спорта.

В том числе Рубцова обогнала 649 лучших спортсменов мира, став первой россиянкой, сумевшей добиться такого достижения — два года назад она заняла первое место в кубке мира по скайраннингу, который прошел в Испании.

Ранее артист цирка в Кисловодске, силовой атлет Сергей Соколов побил мировой рекорд, сделав на время скрутку из сковородок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пригрозили прогнать дроны над Красной площадью с одной целью. Что задумал Киев?

    Россиянин оказался шпионом и участником штурмового террористического батальона ВСУ

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    В войне против Ирана увидели новые возможности для Китая

    Россиян предупредили об опасности храпа

    В Японском аналоге «Бастиона» увидели угрозу для России

    Банк России вернется к закупке валюты

    Стало известно о «ходящих ходуном» домах в российском регионе

    Бывший сотрудник российского телеканала оказался коллекционером детской порнографии

    Минтранс захотел отменить плату за парковку для двух машин для некоторых россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok