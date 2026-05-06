Россиянка на пятом месяце беременности покорила одну из самых «капризных» гор страны

KP.RU: Россиянка Рубцова покорила Эльбрус, будучи на пятом месяце беременности

Жительница Владивостока Анастасия Рубцова, будучи на пятом месяце беременности, решила не отказываться от участия в этапе Кубка России по скайраннингу «Вертикальный километр» и покорить одну из самых «капризных» гор страны, несмотря на свое положение. Впечатлениями россиянка поделилась с «КП — Владивосток».

В этом году фестиваль собрал более 200 человек из разных регионов России. Дистанцию от станции Азау (2450 метров над уровнем моря) до станции «Мир» (3450 метров) спортсменам нужно было пройти всего за два часа. При этом сам Эльбрус славится резкими перепадами температур и резкими порывами ветра.

«Решила поучаствовать не ради какой-то славы или результатов, а ради своего удовольствия. Вы знаете, я такая счастливая. Это же дорогого стоит, что тело, здоровье позволяют на таком сроке беременности участвовать в соревнованиях наравне со всеми», — рассказала KP.RU женщина, которая является пятикратной чемпионкой страны и мастером спорта.

В том числе Рубцова обогнала 649 лучших спортсменов мира, став первой россиянкой, сумевшей добиться такого достижения — два года назад она заняла первое место в кубке мира по скайраннингу, который прошел в Испании.

