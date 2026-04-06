16:50, 6 апреля 2026

Россиянин сделал скрутку из сковородок и побил мировой рекорд

Варвара Кошечкина
Фото: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock / Fotodom

Артист цирка в Кисловодске, силовой атлет Сергей Соколов побил мировой рекорд, сделав на время скрутку из сковородок. Об этом сообщили ТАСС в кисловодском цирке.

В Нарзанной галерее была проведена акция от артистов «Цирк на воде. Царство фонтанов». Участие в ней приняли около 100 человек. Там силовой атлет меньше чем за минуту без дополнительной помощи и инвентаря справился с десятью сковородками.

В прошлом, как отметили в цирке, этот рекорд составлял восемь сковородок и был выполнен ровно за одну минуту. Он оказался на страницах Книги рекордов Гиннесса.

В тот же день в Кисловодске установили еще два массовых рекорда: гимнасты коллектива «Галлея» и воспитанницы ансамбля «Гармония» сделали самый длинный цирковой шпагат в городе. Его длина составила 112 метров. Также россияне показали самый длинный гимнастический мостик в стране — высота его достигала 57 метров.

Ранее восьмилетней Софии Штанько удалось установить абсолютный мировой рекорд по отжиманиям. Юная спортсменка выполнила 4025 отжиманий от пола на контактной платформе за один подход.

