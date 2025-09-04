Моя страна
Восьмилетняя россиянка установила абсолютный мировой рекорд

Восьмилетняя София Штанько установила абсолютный мировой рекорд по отжиманиям
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Книга Рекордов России

Абсолютный мировой рекорд среди девушек и женщин по отжиманиям установила восьмилетняя школьница из станицы Каневской Краснодарского края. Юная София Штанько выполнила 4025 повторений от пола на контактной платформе за один подход, пишет KP.RU.

Она выполнила указанное количество отжиманий вместе с представлением и разминкой за 3 часа 13 минут. При этом отец девочки и по совместительству ее тренер отметил, что спортсменка была готова сделать еще больше повторений, однако он попросил ее остановиться.

При этом всего несколько месяцев назад школьница установила рекорд России, выполнив 2524 отжимания за 2 часа 48 минут. Тогда она смогла превзойти предыдущий мировой рекорд, принадлежавший 59-летней спортсменке из Канады.

