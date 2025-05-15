Первоклассница установила рекорд России по отжиманиям

Восьмилетняя девочка из-под Краснодара отжалась 2524 раза и установила рекорд РФ

Первоклассница из станицы Каневской в Краснодарском крае установила рекорд России по отжиманиям, отжавшись 2524 раза за 2 часа 48 минут. Таким образом она смогла превзойти предыдущий мировой рекорд, принадлежавший 59-летней спортсменке из Канады (она сделала 1575 повторений за час), пишет KP.RU.

Восьмилетняя София Штанько растет в спортивной семье. В какой-то момент родители заметили, что у девочки сильные руки, и начали развивать в ней выносливость. «Она любит и в футбол, и в баскетбол поиграть, но именно в отжиманиях был большой потенциал, который мы и решили реализовать», — отмечает отец школьницы. Готовить ребенка начали с трех лет.

Сейчас семья ждет ответа от представителей Книги рекордов Гиннесса. Вполне вероятно, что девочка сможет туда попасть.

Ранее стало известно, что российская команда завоевала рекордное число золотых медалей на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии в Бразилии.

