Реки вышли из берегов и затопили дома и дороги российского региона

В Забайкальском крае реки вышли из берегов и затопили пять населенных пунктов

В Забайкальском крае реки вышли из берегов и затопили дороги и дома людей. От паводка пострадали как минимум пять населенных пунктов, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Из-за обильных дождей поднялся уровень сразу нескольких водоемов — в результате водой залило поселки в в Чернышевском округе. В Аксеново-Зиловском и Букачаче паводок добрался до жилых домов и десятков участков.

По предварительным данным, от стихии пострадали три дома, 46 дворов и три километра дорог. В зону подтопления попали 147 жителей российского региона — в том числе 32 ребенка. В Чернышевском округе ввели режим повышенной готовности, но пункты временного размещения для пострадавших пока не готовят, рассказали в МЧС.

Ранее Оренбург и ближайшие поселки затопило после мощной грозы. На снятых очевидцами кадрах было видно, как люди передвигаются на надувных кругах, пытаются попасть в свои машины через крышу, а по ступеням льются настоящие водопады.