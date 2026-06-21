Российский регион ушел под воду после мощной грозы

Оренбург затопило после мощной грозы, в Пригородном десятки автомобилей ушли под воду

Telegram-канал Baza

Оренбург и ближайшие поселки затопило после мощной грозы. Об этом 21 июня сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей.

На кадрах видео видно, как люди передвигаются на надувных кругах, пытаются попасть в свои машины через крышу, а по ступеням льются настоящие водопады.

Самая тяжелая обстановка сложилась в поселке Пригородный и в районе жилого комплекса Крона. Там десятки автомобилей ушли под воду практически по крышу. Очевидцы утверждают, что в Пригородном даже во время паводка в 2024 году воды было гораздо меньше.

Под водой также оказались Салмышская и Пролетарская улицы в Оренбурге, затоплена набережная, а на Беляевском шоссе в районе СНТ «Заря» размыло дорогу. Серьезные подтопления фиксируют и в ТСН «Ивановское» и СНТ «Каблучок».

Подтопления есть и на подъездах к поселкам Чапаевское, Первенец и Соколовка в Сакмарском районе.

Ранее сообщалось о том, что федеральная трасса Р-504 «Колыма» начала уходить под землю после резкого потепления.