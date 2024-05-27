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13:30, 27 мая 2024Экономика

Пострадавшим от паводка в Оренбурге выделят более полумиллиарда рублей

Кабмин выделит более 576 млн руб. для помощи пострадавшим от паводка в Оренбурге

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство России направит для помощи пострадавшим от паводка в Оренбургской области более полумиллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Жители региона получат более 576 миллионов рублей, эти средства поступят из резервного фонда правительства. В публикации отмечается, что соответствующее распоряжение уже подписано. Финансовая помощь в рамках решения правительства будет выделяться тем гражданам, чье жилье было повреждено или утрачено.

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Кабмин напомнил, что Оренбургской области на восстановление жилищно-коммунального хозяйства и ремонт общего имущества в многоквартирных домах уже было выделено 5 миллиардов рублей, еще 490 миллионов направлено на помощь пострадавшим от паводка.

Ранее стало известно, что ликвидацию последствий паводка в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях профинансирует правительство РФ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину оказать помощь пострадавшим от чрезвычайной ситуации регионам на счет средств федерального бюджета. При этом в случае Оренбургской области правительство должно будет до 1 октября предоставить обоснование запрашиваемых из резервного фонда средств для помощи гражданам и ликвидации последствий половодья.

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