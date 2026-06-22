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08:30, 22 июня 2026Забота о себе

Врачи назвали необычный способ понизить давление

Нутрициолог Миллс: Сладкая жвачка после употребления свеклы снижает давление
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Жевание жевательной резинки после употребления свеклы, шпината и капусты может снизить давление, рассказала британский нутрициолог Шарлотта Миллс. О необычном способе улучшить самочувствие она побеседовала с The Telegraph.

Специалистка объяснила, что листовая зелень и корнеплоды часто содержат большое количество нитратов, которые запускают в организме процессы, расширяющие кровеносные сосуды, улучшающие кровоток и помогающие мышцам более эффективно вырабатывать энергию.

Миллс сослалась на недавнее исследование ученых Королевского колледжа Лондона и Университета Рединга, обнаруживших, что повышение кислотности слюны с помощью жевательной резинки с сахаром помогает эффективнее усваивать нитраты, что и приводит к снижению давления.

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При этом нутрициолог предупредила, что не следует начинать регулярно жевать сладкую резинку, поскольку ее чрезмерное употребление может нанести вред здоровью зубов и сердца.

Ранее американские диетологи Лаура М. Али и Мэгги Мун заявили, что бананы положительно действуют на здоровье мозга. По их словам, особенно полезны слегка недозрелые плоды.

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