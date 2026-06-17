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Забота о себе
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10:32, 17 июня 2026Забота о себе

Диетологи назвали особенно полезный для здоровья мозга фрукт

Диетолог Мун: Недозрелые бананы особенно полезны для здоровья мозга
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ShadeDesign / Shutterstock / Fotodom

Американские диетологи Лаура М. Али и Мэгги Мун рассказали, как бананы влияют на мозг человека. Полезные свойства этого фрукта специалисты назвали в разговоре с изданием Parade.

«Слегка недозрелые бананы особенно полезны для здоровья мозга, потому что в них много пребиотиков, уменьшающих образование свободных радикалов в нейронах, снижающих воспаление мозга и улучшающих когнитивные функции», — отметила Мун.

Эксперты добавили, что бананы также содержат много клетчатки, витамина C и антиоксидантов, которые также благотворно влияют на работу мозга. Кроме того, эти фрукты содержат каротиноиды — соединения, придающие банану желтый оттенок и также препятствующие процессам окисления и воспаления в головном мозге.

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По словам специалистов, бананы содержат много витамина В6, который необходим для выработки нейромедиаторов, регулирующих настроение, память и когнитивные функции. В этих фруктах также есть фолиевая кислота и витамин B12, полезные для здоровья мозга.

Ранее американский хирург Джаянт М. Пинто назвал ранний симптом болезни Альцгеймера, который проявляется во время мытья в душе. По словам Пинто, на ранней стадии этого заболевания у людей ухудшается способность распознавать знакомые запахи.

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