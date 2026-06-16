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Забота о себе
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11:38, 16 июня 2026Забота о себе

Назван проявляющийся при мытье в душе ранний симптом болезни Альцгеймера

Хирург Пинто: У людей с болезнью Альцгеймера ухудшается способность распознавать запахи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: nelen / Shutterstock / Fotodom

Американский хирург Джаянт М. Пинто назвал ранний симптом болезни Альцгеймера, который проявляется во время мытья в душе. Врача цитирует Mirror.

По словам Пинто, на ранней стадии болезни Альцгеймера у людей ухудшается способность распознавать знакомые запахи. Доктор объяснил, что из-за этого во время душа они не могут чувствовать запах шампуня или геля для душа так же интенсивно, как раньше.

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«Объем и форма серого вещества в обонятельных областях мозга и областях, связанных с памятью, у людей с быстрым снижением обоняния была меньше по сравнению с людьми, у которых снижение обоняния было менее выражено», — объяснил Пинто. В материале добавили, что предположение врача было доказано исследованием, изучившим особенности обоняния у 515 пожилых людей.

Ранее врач Майкл Мрозински заявил, что самым эффективным способом снизить риск деменции является занятие спортом. Он объяснил, что во время движения улучшается кровоснабжение мозга, благодаря чему он получает больше кислорода.

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