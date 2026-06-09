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Забота о себе
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09:29, 9 июня 2026Забота о себе

Названы доступные методы снизить риск болезни Альцгеймера

Врач Мрозински: Физическая активность помогает снизить риск болезни Альцгеймера
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom

Врач Майкл Мрозински назвал доступные методы, которые помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера. Его советы опубликовало издание Daily Mirror.

По словам специалиста, одним из самых эффективных способов профилактики остается физическая активность, так как регулярные упражнения улучшают кровоснабжение мозга. Врач также посоветовал постепенно сокращать употребление алкоголя и количество выкуриваемых сигарет.

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Не менее важными являются социальная активность и постоянная умственная нагрузка, продолжил доктор. Общение с людьми, освоение новых навыков, посещение психолога или консультанта помогают поддерживать работу мозга. Кроме того, полезны занятия, требующие решения задач. «Даже если это просто пазлы или судоку, они помогают создавать когнитивный резерв», — отметил Мрозински.

Ранее геронтолог Джон Мельцер рассказал, что использование некоторых слов-паразитов может говорить о начинающейся деменции. По его словам, старческое слабоумие выдают четыре характеристики речи.

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