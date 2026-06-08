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Забота о себе
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12:49, 8 июня 2026Забота о себе

Названы выдающие деменцию на ранних стадиях слова

Геронтолог Мельцер: Слова-паразиты «э-э» и «гм» могут говорить о начинающейся деменции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Канадские врачи обнаружили, что использование некоторых слов-паразитов может говорить о начинающейся деменции. Их выводами поделился геронтолог Джон Мельцер в разговоре с The Healthy.

Врачи провели исследование с участием 76 неврологически здоровых и хорошо видящих людей в возрасте от 65 до 75 лет. Их попросили описать изображение своими словами и изучили особенности их речи с помощью искусственного интеллекта. В результате люди, обладавшие менее быстрым и подвижным стилем говорения, впоследствии хуже проходили когнитивные тесты, по которым оценивается риск развития деменции.

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Мельцер назвал четыре характеристики речи, выдающие слабоумие на ранней стадии: паузы и колебания; слова-паразиты, например, «э-э» и «гм»; трудности с подбором слов; сбивчивый ритм речи и ушедшее на разговор время. Специалист предупредил, что, хотя симптомы деменции часто не проявляются до тех пор, пока заболевание не станет относительно запущенным, анализ речи может быть упреждающим средством прогнозирования риска. «Особенности ритма речи — это больше, чем вопрос стиля, это яркий показатель здоровья мозга», — заключил он.

Ранее психиатр Антон Гребенюков перечислил признаки эмоционального выгорания. Так, он призвал обратить внимание на внезапное возникновение цинизма и утрату эмпатии.

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