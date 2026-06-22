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08:30, 22 июня 2026Бывший СССР

Пропавший в Таиланде казахстанский рэпер Кисло-Сладкий вышел на связь

Пропавший в Таиланде казахстанский рэпер Кисло-Сладкий нашелся в больнице
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Казахстанский рэпер Дархан Жумабек, известный как Кисло-Сладкий, вышел на связь с родственниками после того, как стало известно о его пропаже в Таиланде несколько дней назад. Его обнаружили в тайской больнице, передает Telegram-канал Shot.

В последний раз исполнителя видели в Паттайе, у него были запланированы съемки в музыкальных клипах. По словам очевидцев, накануне исчезновения музыкант гулял по пляжу и был в неадекватном состоянии.

Близкие сообщили, что жизни Кисло-Сладкого ничего не угрожает, у него нет серьезных травм и, возможно, в течение суток медики отпустят его после проведения дополнительного обследования.

Как сообщает Shot, фанаты заподозрили, что исчезновение рэпера могло быть постановочным, чтобы он смог получить больше просмотров за счет освещения этой истории.

Ранее стало известно, что своим Жумабек сорвал съемки музыкального клипа, которые были запланированы на 20 июня, не появившись на площадке.

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