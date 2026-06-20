Казахстанский рэпер пропал в Таиланде

Казахстанский рэпер Кисло-Сладкий пропал в Таиланде

Казахстанский рэпер Дархан Жумабек, выступавший под псевдонимом Кисло-Сладкий, пропал в Таиланде больше месяца назад. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

27-летний Жумабек прилетел в Паттайю вместе с другом и должен был отправиться в Пхукет на съемки музыкального клипа, которые были запланированы на 20 июня — однако артист не появился на съемочной площадке. По словам команды, друг, коллеги и близкие Жумабека не знают, где он сейчас находится — музыкант не выходил на связь с начала мая.

Последний раз рэпера видели у пляжа в Паттайе. На записи с камер наблюдения Жумабек неровной походкой бродил по улице и стучал в двери. В сеть также попали видео, на которых он бесцельно ходит, размахивает сумкой и садится на землю. Поиски идут сразу в двух городах.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга загадочно исчез перед тем, как вылететь в отпуск.