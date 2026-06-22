Стали известны новые подробности о пропавшем в российском регионе вертолете

Пропавший в Приморском крае вертолет Robinson был технически исправен

Пропавший в Тернейском районе в Приморском крае вертолет Robinson был технически исправен. Такие новые подробности о воздушном судне стали известны РИА Новости от источника в правоохранительных органах.

Собеседник, знакомый с ситуацией, разъяснил, что с вертолетом все было в порядке.

До этого поиски исчезнувшего воздушного судна в российском регионе пришлось приостановить.

О пропаже вертолета Robinson сообщили 21 июня. На борту судна находились мужчина и женщина. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель двух и более лиц.